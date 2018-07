Druk valt weg in toestel Ryanair: 33 gewonden TOESTEL MAAKT NOODLANDING IN FRANKFURT Redactie

14 juli 2018

04u23

Bron: ANP/AD/Belga 3 33 inzittenden van een vliegtuig van Ryanair zijn naar het ziekenhuis gebracht, nadat in het toestel de cabinedruk was weggevallen en het vliegtuig een noodlanding moest maken in de Duitse stad Frankfurt. Volgens de politie kwam bij sommige mensen bloed uit de oren.

De vlucht vloog van Dublin naar de Kroatische kustplaats Zadar en had in totaal 189 mensen aan boord. Het toestel moest binnen enkele minuten dalen vanaf een hoogte van bijna 11 kilometer. De passagiers moesten gebruikmaken van zuurstofmaskers tijdens de daling en landing. Volgens een woordvoerder van de luchthavenautoriteiten hadden de reizigers last van "hoofdpijn, misselijkheid, en oorpijn".

Ryanair meldt dat de landing "zonder problemen en volgens protocol" is verlopen. Voor passagiers is tijdelijk onderdak in hotels en een vervangende vlucht geregeld. De reizigers hebben kort voor 11 uur hun reis kunnen hervatten.