Drugsverslaafde die juwelier in Athene wil bestelen gelyncht door eigenaar LVA

23 september 2018

03u00

Bron: Belga, KTG 0 In de Griekse hoofdstad Athene is een 33-jarige drugsverslaafde man gelyncht door twee mannen, onder wie de eigenaar, nadat de man had proberen stelen in een juwelierszaak. Hij werd zeer zwaar aangepakt en is uiteindelijk gestorven aan zijn verwondingen. Het parket van Athene heeft een onderzoek geopend tegen de eigenaar van de winkel.

De politie is ook op zoek naar een tweede persoon die samen met de eigenaar de 33-jarige dief zwaar toetakelde.

Het slachtoffer kwam vrijdagnamiddag de juwelierswinkel in het centrum van Athene binnen om te stelen, zeiden getuigen. Hij raakte ingesloten nadat de veiligheidsdeur automatisch was toegegaan. Met een brandblusser probeerde hij de glazen deur te breken maar toen dat niet lukte, probeerde hij via de etalage te ontsnappen. Dat zegt de politie en is ook te zien op beelden van een getuige die online verschenen.

Op het moment dat hij via de etalage naar buiten wil, slaan de eigenaar en een andere man toe en beginnen ze hem te schoppen tot hij levenloos voor de etalage op de stoep ligt.

Omstaanders grijpen in, vermoedelijk om de daders te doen ophouden, maar daar stopt het niet. De man staat weer op, grijpt naar een glasscherf om zich te verdedigen en probeert te vluchten. Hij raakt echter niet ver. Hij strompelt, valt over stoeltjes en tafels van het restaurant tegenover de juwelier en wordt dan door een agent neergeknuppeld.

Ernstig gewond werd de dief overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

Volgens de advocaat van de juwelier is hij gestorven door de glasscherven en niet door het geschop van de mannen.

De antiracistische organisatie Keerfa hekelt het voorval als een "racistische moord en het resultaat van een beleid van stigmatisering van drugsverslaafden".