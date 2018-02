Drugssmokkelaar/ex-presentator Masmeijer is opnieuw single: "Frank liegt alles bij elkaar" Maxime Segers - Matthias Van den Bossche

07 februari 2018

17u18

Bron: AD.nl 0 De relatie van de Nederlandse gewezen tv-presentator Frank Masmeijer, die in oktober in Antwerpen werd veroordeeld wegens de smokkel van liefst 467 kilo cocaïne, en zijn vriendin Jaimy van Lent is voorbij.

De romance liep het afgelopen jaar tijdens kerst op de klippen. En dat heeft volgens Van Lent een duidelijke reden. "Frank liegt alles bij elkaar. Hij is een narcist. Het is tijd dat hij het boetekleed aantrekt'', zegt ze in gesprek met onze collega's van AD.nl. Masmeijer laat weten zich te distantiëren van alle uitspraken.

Van Lent wil niet aangeven wat volgens haar de leugens van Masmeijer zouden zijn. Maar ze maakt maar al te graag duidelijk hoe de 56-jarige voormalige quizmaster haar meerdere malen figuurlijk met een mes in haar rug zou hebben gestoken. "Hij heeft me respectloos behandeld. Hij heeft een kwaaie dronk (boos gedrag na alcoholgebruik, red.) en achter mijn rug om had hij bijvoorbeeld contact met andere vrouwen. Zoiets doe je niet bij iemand die je altijd heeft gesteund."

Masmeijer kreeg in oktober in Antwerpen acht jaar cel wegens de smokkel van maar liefst 467 kilogram cocaïne. De ex-presentator van zender NCRV zou met de opbrengst forse schulden hebben willen aflossen. Masmeijer heeft alle beschuldigingen altijd ontkend, maar in december achtte de Antwerpse strafrechter bewezen dat hij wel degelijk betrokken is geweest bij de drugssmokkel. Aanvankelijk wilde de rechter Masmeijer onmiddellijk achter de tralies, maar die mag zijn hoger beroep toch in vrijheid afwachten.

"Heel frustrerend"

Volgens Van Lent heeft Masmeijer er de afgelopen periode echt een zootje van gemaakt. Ze noemt het pijnlijk. "Het is heel frustrerend om dit allemaal mee te maken en dan geen excuses te krijgen. Het is tijd dat hij het boetekleed aantrekt, want anders doe ik een boekje open", aldus de blondine, die benadrukt dat de aanpak via de media absoluut niet haar stijl is. "Als hij zelf over de brug komt en sorry zegt, dan laat ik alles rusten."



Hoewel de Amsterdamse bereid is om alle details achterwege te laten als Masmeijer zelf met een antwoord komt, is ze ervan overtuigd dat er geen spijtbetuiging gaat komen. "Hij blijft maar zeggen dat ik fout zit. En uiteindelijk doet hij toch wel wat hij wil. Hij is niet vies van een leugentje."

Onfatsoenlijk

Masmeijer laat aan AD.nl weten niet telefonisch in te willen gaan op de uitspraken van zijn ex. "Het meisje is gepikeerd dat de relatie niet verder gaat. Ik vind het heel triest dat ze de media op deze manier opzoekt", luidt zijn reactie.



Vorig jaar mei maakte Masmeijer bekend te scheiden van Sandra na een huwelijk van 27 jaar. Niet lang daarna kwam naar buiten dat hij zijn oog had laten vallen op Van Lent. De relatie tussen Masmeijer en Van Lent heeft acht maanden stand gehouden.