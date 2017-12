Drugslevering leidt tot alarm op kerstmarkt in Duitse Bonn ADN

09u10

Bron: Belga 1 Reuters Duitse agenten op de kerstmarkt in Berlijn (Illustratiebeeld). Verschillende verdachte pakketjes hebben gisterenavond geleid tot de gedeeltelijke evacuatie van de kerstmarkt in het Duitse Bonn. Het bleek later om de levering van drugs te gaan, zo maakt de politie vandaag bekend.

Ooggetuigen zagen een man met een kap verschillende dikke enveloppen in een brievenbus steken. De man droeg daarbij wegwerphandschoenen. De ooggetuigen verwittigden de politie, die rond 22 uur overging tot de gedeeltelijke evacuatie.

Het duurde zowat vijf uur tot deskundigen vaststelden dat de enveloppen illegale drugs bevatten. De politie zei niet om welke drugs het juist ging.

In Duitsland is de waakzaamheid verhoogd sinds de vondst van een op een bom lijkend toestel, dat in een pakket van DHL zat in Potsdam. Het bleek om een poging te gaan om de pakjesdienst te chanteren.

Drogen- statt Bombenfund! - Polizei räumt Bonner Weihnachtsmarkt https://t.co/4nCguSWvJq BILD(@ BILD) link