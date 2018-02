Drugskartels rekruteren gretig bij elitetroepen Mexicaans leger: "Opleiding blijft je voor altijd bij" jv

Delfino was tweemaal uitverkoren. Op zijn achttiende mocht hij naar de elitetroepen van het Mexicaanse leger, tien jaar later rekruteerde de vijand hem. The Guardian sprak, heel uitzonderlijk, met hem en vernam dat Delfino zijn oude legermakkers nog altijd ontmoet: "Maar als ik onschuldige mensen iets aandoe, zullen ze achter mij aanzitten. En voor hen kan ik mij niet verschuilen."

Delfino zat al op jonge leeftijd bij Gafe, het bekende elitekorps van het Mexicaanse leger. Hij werd er opgeleid als scherpschutter. Maar tien jaar later konden degenen die hij moest doden hem overhalen over te lopen. Delfino kwam terecht bij het drugskartel Los Caballeros Templarios, een groepering die aanvankelijk hun vreselijke gewelddaden inspireerden op het christelijke geloof. Vandaag moet de ooit oppermachtige orde strijden tegen rivaliserende drugskartels om te kunnen overleven in de westelijke staat Michoacán. Delfino ziet zichzelf nog altijd als een instrument van God. "God heeft zijn eigen wil, maar hij heeft toch mensen nodig om zijn werk te doen op aarde", zegt hij aan The Guardian.

Iedereen is het er over eens dat het rekruteren door de kartels van elitesoldaten mee verantwoordelijk is voor de escalatie van de strijd, die zich oorspronkelijk in de onderwereld afspeelde, tot wat nu een echte oorlog geworden is. Die eiste de laatste tien jaar meer dan 230.000 levens in Mexico.

Dat nieuwe rekruteringsproces begon al in de jaren 90, toen de paramilitaire organisatie Los Zetas zich afscheurde van het leger en zelf een kartel werd. Volgens de Mexicaanse Defensie liepen tussen 1994 en 2015 zo'n 1.383 elitesoldaten over. Daar zitten, zo blijkt uit documenten van de FBI, zwaar getrainde militairen tussen, met onder meer opleidingen in antiterrorisme en contraspionage. Mede ondersteund door de VS, die tussen 2006 en 2017 zo'n 2,7 miljard dollar steun aan Mexico gaven voor de 'war on drugs'.

Delfino is lang geen alleenstaand geval, maar het is wél uiterst zeldzaam dat een overloper met de pers spreekt. Aan de verslaggever van The Guardian, die hem kon strikken, geeft Delfino als verklaring dat hij "de wereld wil duidelijk maken wat wij hier doen: de mensen beschermen tegen de vijanden die hen komen verkrachten en beroven". De overloper blijft achter de waarden staan die hij van zijn militaire opleiding meekreeg: "De strenge regels, hoe ik psychologisch, moreel en praktisch voorbereid werd, dat blijft je voor altijd bij".

Tijdens zijn militaire carrière kwam hij uiteindelijk in de havenstad Lázaro Cárdenas terecht, waar hij voor het eerst werd ingezet in de strijd tegen de drugskartels. Zijn taak was speedboten achtervolgen die cocaïne uit Zuid-Amerika binnensmokkelden. Maar in de plaatselijke nachtclubs liepen hij en zijn kameraden vaak kartelbazen tegen het lijf. Het duurde niet lang of hij kreeg dure flessen whisky en daarna jobaanbiedingen. Delfino weet waar ze naar op zoek waren: "Onze kennis, ons professionalisme, onze trouw". In 2006 nam Delfino ontslag uit het leger. Hij sloot zich aan bij La Familia Michoacana, een kartel dat zich voordeed als de enige partij die nog stabiliteit kon brengen in de volgens hen door de staat lang genegeerde regio.

Delfino moest nu ontvoerders opsporen en ze uitleveren aan zijn nieuwe werkgever. "Zij deden de rest", zegt hij, wat volgens The Guardian neerkomt op "beestachtigheden". De krant schrijft: "Wie ervan verdacht werd iets verkeerds te hebben gedaan, werd vermoord, onthoofd en verminkt. Hun lichamen werden ergens gedumpt met boodschappen die de moord rechtvaardigden."

Het kartel had op den duur in de regio overal zijn voet in, tot in het privéleven van de mensen toe. Maar met de moord op hun ideologische leider in 2014 stierf ook het religieuze aspect. Al ziet Delfino zich nog altijd als uitvoerder van een goddelijke missie. Hij citeert de Bijbel als rechtvaardiging voor zijn moorden: "Geen blad beweegt zonder Gods toestemming".

Zijn vroegere legerkameraden kennen Delfino's aandeel in het bloedvergieten. Toch spreken ze nog altijd samen af om herinneringen op te halen, voor zover de veiligheid dat toelaat. "We komen goed overeen, ze respecteren mijn beslissing. Maar als ze te weten komen dat ik iets uitvreet dat niet met onze waarden strookt - als ik onschuldige mensen iets aandoe - dan zullen ze mij achternazitten. Voor hén kan ik mij niet verschuilen."