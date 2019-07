Drugskartel uit Balkan opgerold dat cocaïne met privévliegtuigen smokkelde kv

25 juli 2019

17u07

Bron: Belga 0 Politiediensten van over de hele wereld, ook uit België, hebben een netwerk uit de Balkan opgerold dat op grote schaal cocaïne in privévliegtuigen van Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Dat deelt de Europese politiedienst Europol vandaag mee. Bij operatie ‘Familia’ werden zestien verdachten gearresteerd en werd beslag gelegd op meer dan een ton cocaïne en 2 miljoen euro cash.

De operatie werd gecoördineerd door Europol en de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA (Drug Enforcement Administration). Het Europese grensagentschap Frontex gaf technische en operationele steun. Er namen politiediensten uit Europese, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen (Urugay en Paragay) aan deel. Ook de Belgische federale politie was bij de operatie betrokken. De Kroatische politie lanceerde het onderzoek begin 2018, zo staat in de mededeling.

De smokkelaars voerden dit jaar en vorig jaar verscheidene vluchten uit tussen Europa en Zuid-Amerika. In Azië coördineerden ze de smokkel van kilo's cocaïne over zee, vooral in Hongkong en Macao. In Europa zetten de autoriteiten van Kroatië, Tsjechië en Servië de eerste stappen om het netwerk en de bron ervan in Zuid-Amerika op te rollen.



Operatie ‘Familia’ resulteerde in de arrestatie van elf verdachten in Europa (Kroatië, Tsjechië, Servië en Zwitserland) en vijf in Hongkong. Een van de bendeleiders werd in Zwitserland opgepakt terwijl hij de aanvoer van 600 kilo cocaïne in een privévliegtuig coördineerde. Een ander kopstuk werd in Kroatië gevat.

Politieagenten namen 600 kilo cocaïne in beslag in Zwitserland en 421 kilo in Hongkong. Behalve 2 miljoen euro in contanten werd voor ruim 1 miljoen euro aan luxegoederen in beslag genomen.