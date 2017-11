Drugshond betrapt treinreiziger met halve kilo heroïne, man was op weg naar België Straatwaarde van 20.000 euro Twan Hol

12u31

Bron: AD.nl 0 belga (archieffoto) In een Nederlandse trein van Dordrecht (Zuid-Holland) naar Roosendaal (Noord-Brabant) is gistermiddag een man met een behoorlijke hoeveelheid heroïne op zak aangehouden.

De man liep tegen de lamp tijdens een drugscontrole in de trein. Er werd met een drugshond gezocht naar verboden middelen. Toen de viervoeter stopte bij de man werd een onderzoek ingesteld en vond de politie 500 gram heroïne.

De 57-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en werd rond 15:40 aangehouden. Hij is overgebracht naar een cellencomplex in Breda en moet vrijdag voorkomen.

De politie denkt dat de man per trein op weg was naar België om daar zijn heroïne, met een straatwaarde van 20.000 euro, te verkopen. Daar stak de hond een stokje voor.