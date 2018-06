Drugsgebruik en -productie nemen wereldwijd toe Redactie

26 juni 2018

18u55

Bron: Belga 0 De productie van opium and cocaïne is naar recordhoogten gestegen, terwijl het aantal drugsgebruikers in 2016 in de wereld met 20 miljoen klom vergeleken met 2015. Dat zegt het VN-agentschap UNODC (UN Office on Drugs and Crime) in Wenen.

In 2016 gebruikten naar schatting 275 miljoen mensen minstens één keer per jaar drugs, bijna 8 procent meer dan in 2015, zegt het VN-agentschap in zijn jaarlijkse "World Drug Report".

De wereldwijde opiumproductie steeg vorig jaar met 65 procent naar een ongeziene 10.500 ton naarmate Afghaanse kwekers hun velden uitbreidden en de oogst opdreven, zo staat in het rapport. Ondertussen ging de productie van coca met een kwart omhoog naar een record van 1.410 ton, door een groei van de productie in Colombia.

UNODC waarschuwt dat de opioïdencrisis niet beperkt blijft tot de Verenigde Staten en dat deze gevaarlijk sterke pijnmedicatie ook in Afrika de grootste medicinale bedreiging vormt.