Drugsdealers sturen halve studentenwijk brieven met hun ‘aanbiedingen’ Tom van der Meer

04 april 2019

12u53

Bron: BD.nl 0 Twintig euro voor een halve gram coke, dertig voor een gram ketamine en viagra en LSD op aanvraag. Twee drugsdealers (26 en 27) in de Nederlandse stad Tilburg (Noord-Brabant) wonden er geen doekjes om toen ze begin dit jaar adverteerden met hun ‘nieuwe producten voor 2019’. Een halve studentenwijk kreeg de brief met aanbiedingen, aldus de politie. Hun onvoorzichtigheid heeft ze de das om gedaan: gisteren werden ze opgepakt.

Het lijkt alsof de dealers zich compleet veilig waanden. Op de advertentie, bijna huis aan huis verspreid in en rond de studentenwijk, stond gewoon een telefoonnummer: 06 voor de Nederlandse klanten, en het +31-nummer speciaal voor buitenlanders.

De manier van bestellen is simpel uitgelegd: “Contact via SMS met wat je nodig hebt en hoeveelheid.” Pas in de laatste zin blijkt dat de dealers zich enigszins bewust zijn van de risico's: “Dit is een tijdelijk nummer. Sms z.s.m. indien interesse. Je wordt met het correcte nummer weer contact (sic).”

Een 21-jarige Tilburgse en haar huisgenoten alarmeerden de politie toen ze begin dit jaar de brief in hun gezamenlijke brievenbus vonden. “Op de enveloppe stond alleen 2019, met een smiley in de nul. Het zag er meer uit als een grapje, dachten we eerst.”



Het nummer op de brief durven de huisgenoten niet te bellen. “Als het echt blijkt, wil je er zo min mogelijk mee te maken hebben. Dan wil je niet niet dat jouw nummer in hun telefoon staat. Maar bang zijn we niet geweest. Ze hebben die brief bij zoveel mensen in de bus gegooid.”



Voor de zekerheid stuurt ze de flyer naar de politie, die de zaak serieus neemt. “Ze vroegen meteen of ik de brief langs wilde brengen. Dat heb ik gedaan. Maar ik had er verder niets meer van gehoord.” De politie hield het onderzoek bewust stil, in de hoop dat het telefoonnummer in de lucht blijft.



Het bleek al snel dat veel meer mensen in de buurt de brief hebben ontvangen. “Het lijkt of de halve studentenwijk rond de Verbernelaan hem heeft gekregen”, aldus een politiewoordvoerder.

Vrij regelmatig op pad

De dealers hebben de brieven in willekeurige bussen gestopt, zo vermoeden de betrokkenen. Voor zover de 21-jarige studente weet, heeft niemand in haar huis ooit drugs besteld. “We wonen hier allemaal al meer dan een jaar. Allemaal hadden we geen idee wat het was en waar het vandaan kwam.”

Anderen in de buurt hadden wél interesse in de drugs op de lijst, zo ontdekte de politie. “Ze gingen vrij regelmatig op pad”, aldus een woordvoerder. Agenten hielden de dealers in de gaten en zagen ze bij meerdere huizen aanbellen.

Klanten verhoord

Het waren uiteindelijk die klanten die bevestigden dat ze naar aanleiding van de brief drugs hadden gekocht. Gistermiddag werden een paar klanten uit de wijk opgepakt en op het politiebureau verhoord. Hun antwoorden gaven de politie genoeg bewijs om de dealers van 26 en 27 jaar aan te houden. In de huizen van de gasten bleek dealershoeveelheden drugs te liggen.

De mannen zelf zitten nog vast, hun klanten zijn weer vrij. Hun zaak is geseponeerd, omdat de politie in Nederland gedoogt dat mensen een gebruikershoeveelheid drugs bij zich hebben.

De kans bestaat dat de dealers hun huis kwijtraken. De politie heeft gegevens van de twee aan de gemeente gegeven, zodat die eventueel bestuurlijke maatregelen kan treffen.