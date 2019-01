Drugsdealer snijdt het vel van zijn vingers af en kan met valse vingerafdrukken vijftien jaar aan gerecht ontsnappen TT

31 januari 2019

21u38

Bron: ABC.es 0

De Spaanse politie heeft nabij Madrid een drugsdealer opgepakt die al vijftien jaar gezocht werd. De man kon al die tijd aan het gerecht ontsnappen doordat hij zijn vingertoppen had afgesneden en verbrand om zijn vingerafdrukken uit te wissen. Ook plantte hij nieuwe huid in op zijn vingers om de politie te misleiden.

De man werd dinsdag door een gespecialiseerde antidrugsbrigade gearresteerd nabij Madrid. Volgens de Policia Nacional was de man, die afkomstig is uit de Noord-Spaanse regio Asturias. al vijftien jaar op de vlucht. “De verdachte had zijn vingerafdrukken dermate veranderd dat ze niet meer herkenbaar waren”, aldus de politie in een mededeling. “Niet alleen sneed hij zijn vel af of verbrandde hij zijn vingertoppen, ook gebruikte hij micro-implantaten van huid. Hij liet bovendien een haartransplantatie uitvoeren om onherkenbaar te zijn.

Volgens de politie waren de operaties aan zijn vingers bijzonder secuur uitgevoerd. Hij reisde de wereld rond onder zowel een valse Peruviaanse als Kroatische nationaliteit. Hij reisde vanuit Spanje onder andere naar Marokko om zich daar in te laten met illegale drugsactiviteiten. “Bij zijn arrestatie had hij ook nog eens twee beveiligde telefoons bij zich.”