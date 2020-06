Drugsdealer kan sleutelrol spelen in ontrafeling mysterieuze verdwijning Maddie McCann JTO

22 juni 2020

15u39

Een drugsdealer zou volgens het Duits parket een sleutelrol kunnen spelen in de ontrafeling van de mysterieuze verdwijning dertien jaar geleden van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal, zo hebben Britse media vandaag gemeld.

Volgens de boulevardkrant The Sun zijn speurders op zoek naar een zekere Julia die de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner hielp in een drugsoperatie nadat hij, dagen na de verdwijning van Maddie, Portugal had verlaten. Zij zou zijn drugsleverancier zijn geweest tussen 2007 en 2008, waarbij Brückner in baar geld betaalde afkomstig uit inbraken in de Algarve.

Madeleine McCann (3) verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten.

Misschien verkocht

De 43-jarige Duitser wordt ervan verdacht “Maddie” te hebben ontvoerd en gedood. Mogelijk heeft Brückner iets over de zaak tegen zijn drugsleverancier verteld, zo luidt de redenering. Volgens The Telegraph heeft de beste vriend van Brückner, de 46-jarige Michael Tatschl, aan de Britse krant verteld: “Ik weet dat hij het heeft gedaan.” Tatschl, die nu in Oostenrijk woont, heeft destijds met Brückner in de Algarve gewoond. Hij vertelde dat zijn vriend een pervert is en meer dan capabel om een kind te ontvoeren voor seksuele kicks of geld. “Ik denk dat hij (Brückner) waarschijnlijk Maddie aan iemand heeft verkocht, misschien een seksnetwerk”, aldus Tatschl.

Tatschl en Brückner hebben acht maanden in dezelfde gevangenis doorgebracht nadat zij waren betrapt op het stelen van diesel in Portugal. Beiden kwamen volgens de Daily Mail vrij in december 2006.

De Oostenrijker is vorig jaar al veertien uur aan de tand gevoeld omtrent de verdwijning. Toen was het Duitse parket al bezig met een onderzoek naar Brückner.