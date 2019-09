Drugscriminelen verstoren plots zonvakantie van toeristen aan Costa del Sol: “Als je de politie belt, vermoord ik je” Sebastiaan Quekel

Bron: AD.nl 0 Een voor toeristen populair zandstrand in het Zuid-Spaanse Estepona was maandag plotseling het decor van een spectaculaire drugsdeal. Tientallen strandgangers lagen nietsvermoedend te zonnen toen opeens een bende drugssmokkelaars het strand bestormde en grote ladingen drugs in een speedboot laadde. Ooggetuigen werden gesommeerd hun telefoons met rust te laten. “Als je de politie belt, dan vermoord ik je.’’

Een grote drugssmokkel op klaarlichte dag en onschuldigen die met de dood bedreigd worden: het had zo een scène van de gewelddadige Netflix-serie Narcos kunnen zijn. Maar de Costa del Sol, de uiterst populaire zuidkust van de Spaanse landstreek Andalusië, is al maanden nauw verbonden met georganiseerde drugscriminaliteit, onderstreept dit incident dat maandagmiddag plaatsvond.

Drie minuten

De bende criminelen had minder dan 3 minuten nodig om de drugs te vervoeren en met de speedboot te ontsnappen van het strand bij de toeristische badplaats Estepona. De smokkelaars renden heen en weer van de auto naar de boot en gooiden de drugs achterin, bijna struikelend over nietsvermoedende zonnebaders.



Op steenworp afstand filmde een toerist alles vanuit zijn appartement dat uitzicht op het strand heeft. Op de beelden is goed te horen dat een van de drugssmokkelaars de getuigen op afstand wil houden en hen met flink wat krachttermen met de dood bedreigt.

Onderzoek

De Spaanse politie bevestigde vanochtend de gebeurtenissen en zit bovenop de zaak. “Er is een onderzoek gaande, maar we hebben tot nu toe geen arrestaties verricht’’, meldde een woordvoerder aan Britse media.

De Costa del Sol wordt sinds vorig jaar geteisterd door opvallend veel schietpartijen, grote partijen drugs en aanslagen met bommen. Hier waren toevalligerwijs flink wat Nederlandse maffiakopstukken bij betrokken. Zo werd in oktober vorig jaar in Malaga bijvoorbeeld nog een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. Dertien Nederlandse verdachten werden hiervoor aangehouden, onder wie een hoop Brabanders.

Zorgen

Jose Encinas, een vertegenwoordiger van een grote Spaanse vakbond, maakt zich ernstig zorgen om de georganiseerde drugscriminaliteit in de Costa del Sol. “De reden dat deze mensen volkomen straffeloos handelen, is omdat er niet genoeg politiemiddelen zijn om ​​goed onderzoek te doen’’, vertelde hij vandaag tegen het Spaanse dagblad El Mundo. “Deze mensen zouden zomaar lid kunnen zijn van een georganiseerde bende, maar dat is iets dat nader moet worden onderzocht.’’