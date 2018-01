Drugsbende liquideert Antwerpse crimineel in Rotterdam PLA ADV

08u36

Bron: Eigen berichtgeving, GVA 10 rv Bij een schietpartij vrijdagavond in Rotterdam, is vermoedelijk Samir B. uit Deurne omgekomen. De crimineel zou volgens Antwerpse bronnen vermoord zijn omdat hij een informant van de politie was. Samir B. werd geraakt door meerdere kogels en werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed zondag aan zijn verwondingen.

De schietpartij vond vrijdagavond plaats in de Socratesstraat in Rotterdam. Getuigen hoorden meerdere schoten. De politie trof een zwaargewonde man aan op straat. Volgens getuigen vluchtte na de feiten een donkere man met rode zak weg.

De Nederlandse politie kon afgelopen weekend nog niet met zekerheid zeggen wie het slachtoffer was, wel dat het om een persoon uit België gaat. Volgens bronnen in Antwerpen gaat het dus om Samir B., een gekende drugscrimineel. In 2015 werd hij nog veroordeeld tot drie jaar cel.

De politie van Rotterdam is een grootschalig onderzoek gestart naar de dader(s). Ze hopen dat via beelden van bewakingscamera's duidelijk wordt wat er vrijdag in de Socratesstraat gebeurd is tussen dader(s) en slachtoffer.