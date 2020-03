Drugsbende in Spanje opgerold: 10 ton hasj en 89 arrestaties

07 maart 2020

De Spaanse politie heeft 89 mensen gearresteerd in de provincies Cádiz, Málaga en Ceuta ( een Spaanse enclave in Noord-Afrika) en ruim 10.000 kilo hasj in beslag genomen.