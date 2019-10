Drugsbaron opgepakt die villa van 40 miljoen liet bouwen met gouden badkuip HR

19 oktober 2019

20u02

Bron: Globo, Portal do Holanda 38 Buitenland In Brazilië heeft de politie een Libanese drugsbaron opgepakt. Joseph ‘Sheik’ Nasrallah (53) verdiende miljoenen door vanuit Zuid-Amerika cocaïne te verschepen naar Europa, de VS en Afrika. De drugs werden verstopt in containers of meegegeven met ‘muilezels’ die geld kregen om de drugs op hun lichaam of in hun valiezen mee te smokkelen.

De man met de bijnaam ‘Sheik’ werd vrijdag opgepakt in een flat in Campinas, in de buurt van de havenstad Sao Paulo. Volgens de politie staat hij aan het hoofd van een internationaal opererende drugsbende die cocaïne koopt in buurlanden van Brazilië om te verschepen naar de rest van de wereld.

Sheik was in 2008, na de politieoperatie ‘Kolibra’, al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Maar hij was erin geslaagd om uit de gevangenis te ontsnappen. Bij dat onderzoek kwam de politie erop uit dat hij een luxevilla had laten bouwen voor 40 miljoen dollar. Daarin zat een lift met wanden uit marmer en een gouden badkuip ter waarde van 120.000 dollar. In totaal werden toen 54 bendeleden opgepakt. Aan dat onderzoek werkte ook de Belgische politie mee.

Belgen opgepakt

Begin maart van dit jaar werden in Sao Paulo nog drie Belgen opgepakt wegens drugssmokkel. Veiligheidspersoneel had 300 kilo cocaïne ontdekt in hun bagage op het cruiseschip ‘Costa Favolosa’, dat vanuit Brazilië op weg was naar Europa.