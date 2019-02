Drugsbaron El Chapo kent weldra vonnis: tien waanzinnige verhalen Luc Beernaert

05 februari 2019

16u23 0 Het proces tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (61) nadert na bijna drie maanden zijn orgelpunt in New York. De twaalfkoppige jury is in beraad en zal binnenkort een verdict vellen. El Chapo, die volgens de Amerikaanse aanklagers minstens 200 ton cocaïne de VS binnensmokkelde, riskeert levenslange opsluiting. De tien aanklachten vatten een leven vol moord, foltering, omkoping en corruptie samen. Tijdens het proces kwamen naast de gruweldaden ook de meest bizarre verhalen rond de leider van het Sinaloakartel aan het licht. Een duizelingwekkende greep daaruit.

El Chapo begon als wietkweker en werkte zich op tot de meedogenloze kopman van het machtigste drugskartel ter wereld. Hij ontsnapte twee keer uit de gevangenis en voerde bloedige veldslagen om de controle over Mexicaanse grenssteden. Hij bedacht het concept van de drugstunnel en vergreep zich aan tienermeisjes die hij als ‘vitamines’ consumeerde. Maar soms toonde hij zich ook een romanticus, die vanuit een vliegtuig duizenden rozen over het kantoor van één van zijn maîtresses liet strooien.

Ontsnappingskoning

In 2001 ontsnapte El Chapo uit een Mexicaanse gevangenis in een kar vol vuile was. In 2015 ontsnapte hij uit de zwaarst beveiligde Mexicaanse gevangenis, nu via een tunnel van anderhalve kilometer lang. Mexicanen braken zich lang het hoofd over de vraag hoe de tunnelgravers precies onder de cel van de drugsbaron waren uitgekomen.

