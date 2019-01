Drugsbaron El Chapo gebruikte spyware om alle activiteiten van zijn vrouw en minnares fanatiek te monitoren AW

10 januari 2019

13u09

Bron: NYT, The Guardian 0 Joaquin Guzman, beter bekend als El Chapo de beruchte drugsbaron van Mexico, werd in 2016 door de FBI gearresteerd. Dat gebeurde onder andere dankzij de hulp van zijn IT-expert die als undercoveragent aan de slag ging. Tijdens een recente rechtszitting werd duidelijk waarvoor Chapo zijn IT-expert zoals inzette: het bespioneren van zijn vrouw en minnares.

Gisteren vond er in New York nogmaals een rechtszitting plaats als onderdeel van het proces tegen Mexicaanse drugsbaron El Chapo. De achttienkoppige jury wordt al twee maanden geconfronteerd met bewijsmateriaal dat het drugsimperium van de Mexicaan blootlegt.



Ditmaal kregen ze niet noodzakelijk bloederig bewijs van zijn wandaden te zien, wel tientallen sms’jes die hij naar zijn vrouw en minnares stuurde. Daarboven getuigde IT-expert –en infiltrant- Christian Rodriguez over de manie van de drugsbaron: hij voorzag de smartphones van zijn geliefden van spionagemateriaal om hen op de voet te volgen.

Plezierige mix

Als een ding duidelijk blijkt uit de resem berichten is het wel dat de drugsbaron zaken graag met plezier mixte. Hij vertrouwde de vrouwen in zijn leven opdat ze hem een handje konden helpen. Zo vroeg Chapo hen meermaals om hem haarverf te bezorgen –opdat hij zich kon vermommen. Verder droeg hij zijn minnares enkele keren op om spulletjes -zoals ondergoed, shampoo en lotion- die hij had laten liggen, weg te gooien. Ook vroeg hij zijn vrouw om zijn wapens te verbergen. Berichtjes zoals “Hoe gaat de verkoop?” aan zijn minnares, doen dan weer vermoeden dat hij haar zelfs inzette als tussenpersoon. “Het verkoopt als zoete broodjes”, antwoordde de vrouw. “Non-stop liefste.”

Het leek als het ware onmogelijk voor de beruchte drugsbaron om zijn misdadige carrière te scheiden van zijn privéleven. Stuurde hij eerst een sms’je naar zijn vrouw, Emma Coronel Aispuro, over hun tweelingdochtertjes, ging het in een tweede bericht over enkele bendeleden die waren afgeslacht tijdens een recent vuurgevecht.

Coronel was zelf, naar goede gewoonte, aanwezig op de rechtszitting maar verroerde geen vin. Terwijl een FBI-agent het bericht dat ze stuurde naar haar man, voorlas aan de rechtszaal, bleef ze stoïcijns stil zitten.

Verlinkt door IT-expert

Nog opmerkelijker dan de verstuurde berichten, en de koele aanblik van mevrouw Chapo, is de manier waarop de FBI de sms’en in handen kreeg. Christian Rodriguez speelde daar een moedige rol. De IT-expert en vertrouwenspersoon van de drugsbaron ging na verloop van tijd undercover aan de slag voor de FBI. Voor El Chapo moest hij tientallen smartphones voorzien van spyware. Zowel Emma Coronel als Augustina Cabanillas Acosta, de minnares van El Chapo, kregen zo’n exemplaar van hem.

De minnares leek wel een vermoeden te hebben dat haar cadeautje geen gewoon mobieltje was. Zo schreef ze in berichtjes aan vrienden dat haar geliefde haar kon “traceren”.

Fulltime job

Dat was volgens Rodriguez niet het enige wat El Chapo deed. Zo zou de drugsbaron alle verstuurde sms’en gelezen en de gps-locaties nauwkeurig opgevolgd hebben. Tenslotte gaf hij Rodriguez zelfs het bevel om een functie op de toestellen te installeren waardoor hij vanop afstand de microfoon kon activeren. Vervolgens belde hij met zijn vrouw en nadat ze ophing, activeerde hij de microfoon om te luisteren wat ze nog over hem zou zeggen. Eenmaal het spioneren een fulltime job werd, huurde El Chapo een technicus in die alles voor hem opvolgde en de drugsbaron dagelijks briefte over de belangrijkste aangelegenheden.