Drugbaron Frank Lucas uit film ‘American Gangster’ overleden kv

01 juni 2019

04u10

Bron: Rolling Stone, Belga 0 Frank Lucas, de drugbaron wiens leven centraal stond in de film ‘American Gangster’ uit 2007, is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. De man stierf een natuurlijke dood, zo bevestigde zijn neef aan Rolling Stone, zonder meer details te geven.

De man groeide op in North Carolina en arriveerde op zestienjarige leeftijd in Harlem, een wijk van New York. Daar groeide hij uit tot één van de voornaamste heroïnedealers in New York en Newark, de hoofdstad van de staat New Jersey, tussen het einde van de jaren 60 en 1975. Hij stond gekend om zijn gewelddadig en intimiderend gedrag.

Lucas slaagde erin om een netwerk uit te bouwen waarbij hij de traditionele tussenpersonen kon omzeilen en de drugs rechtstreeks in Azië aankocht. Hij werd het meesterbrein genoemd achter de beruchte ‘Gouden Driehoek’, waarbij hij heroïne invoerde via de doodskisten van Amerikaanse soldaten die omgekomen waren in de oorlog in Vietnam. “Wie gaat er in godsnaam in de kist van een dode soldaat kijken”, vertelde Lucas in 2000 aan New York Magazine. “We lieten hem 28 kopieën maken van de kisten van de overheid, maar we gaven die valse bodems, groot genoeg om zes, misschien acht kilogram in te verbergen.” Zijn bewering over de smokkel met de doodskisten werd na de release van de film ‘American Gangster’, met Denzel Washington in de hoofdrol, echter in twijfel getrokken.

In 1975 werd Lucas gearresteerd. Een jaar later werd hij veroordeeld tot 70 jaar cel. De man werkte echter voor meerdere dossiers samen met de Amerikaanse autoriteiten, waardoor hij in 1981 al voorwaardelijk werd vrijgelaten. In 1984 werd hij opnieuw opgepakt en veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugssmokkel.