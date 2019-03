Droomvrijgezellentrip naar Las Vegas wordt avond voor afreis geschrapt: getuige van de bruidegom heeft het hele budget verbrast mvdb

23 maart 2019

13u52

Bron: Daily Mirror 0 Een Engelse bruidegom in spe mag fluiten naar wat zijn droomvrijgezellenfeest in Las Vegas moest worden. Zijn getuige die zoals de traditie het voorschrijft, belast was met de organisatie van de trip, bekende een avond voor het vertrek de 8.000 pond (9.300 euro) bedoeld voor vliegtickets en verblijf compleet te hebben verbrast. Geen Las Vegas dus, het werd dan maar een feestje in mineur in de pub thuis in de stad Swindon.

Verloofde Ben Whincup (28) liep al een jaar met het plan rond om zijn laatste dagen als vrijgezel te slijten in het gok- en uitgaansparadijs in Nevada. Zijn drie vrienden van de rugbyclub, zijn vader, twee toekomstige schoonbroers en nog een vriend klonken enthousiast en zouden hem vervoegen. Zijn beste vriend die als getuige zou optreden bij het aanstaande huwelijk op 24 april, werd belast met de organisatie. De reis zou per persoon meer dan 700 pond (815 euro) gaan kosten. Elke reisgenoot stortte het geld naar de getuige die zo een budget van meer dan 8.000 pond in handen kreeg om de vliegtickets en het hotel te boeken. Alles leek in orde. Het negenkoppige reisgezelschap had hun bagage al gepakt. Tot een telefoontje de avond voor het vertrek de pret compleet bedierf.

De getuige, wiens naam niet is bekendgemaakt, bekende Ben noch vliegtickets noch hotelkamers te hebben geboekt. Hij had de hem toevertrouwde centen er helemaal door gejaagd. “Ik geloofde mijn oren niet”, verklaarde de ingenieur/rugbytrainer aan de Daily Mirror. “Ik reageerde niet echt boos, de shock en het ongeloof waren gewoon te groot. Je kan er gewoon niet bij dat iemand zoiets doet.”

Reünie

Nadat hij de reismaten het trieste nieuws had meegedeeld, bracht hij ook een uitgeweken vriend in Nieuw-Zeeland op de hoogte. Hij zou de groep in Las Vegas vervoegen en was al op het vliegtuig gestapt. De langverwachte reünie bleef dus uit.

De groep overwoog nog even om alsnog een vlucht en een verblijf te boeken, maar dat bleek een te dure grap. Een feestelijk aperitief in de Encore Beach Club, vervolgens een gokje wagen in een van de iconische casino’s en vandaar vertrekken naar de megadancing Hakkasan: het stond allemaal op de planning, maar valt nu allemaal in het water.

Het werd dan maar een feestje in hun doordeweekse pub in thuisbasis Swindon, een stad op zo’n twee uur rijden van Londen. Er volgt als troostprijs misschien nog een afgeslankt vrijgezellenweekend in de noordelijke stad Newcastle, zonder de getuige welteverstaan.Ben wil niet te lang blijven tobben en kijkt hoopvol uit naar zijn huwelijksfeest. Hij en de andere gedupeerden hebben klacht ingediend bij de politie. Een politiewoordvoerder wil alleen kwijt dat de zaak onderzocht wordt.