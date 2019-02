Droomvakantie van 11.000 euro in viersterrenhotel op Cuba blijkt nachtmerrie: “Ik barstte in tranen uit” HR

18 februari 2019

20u18

Bron: Birmingham Mail, Facebook, Tripadvisor 1 Een vrouw die haar 50ste verjaardag met familie in schoonheid wilde vieren op Cuba, is van een kale reis teruggekeerd. Ze betaalde 11.000 euro voor een verblijf in een viersterrenhotel. Ter plaatse werd haar droom aan diggelen geslagen. “Het was verschrikkelijk”, zegt ze.

Gayle Evans uit het Engelse Birmingham trok naar Cuba met het hele gezin. “De kinderen worden groot. Het was de laatste kans om ze allemaal samen mee te krijgen.” Dus boekte ze voor 11.000 euro (10.000 Britse Pond) een vakantie. Haar echtgenoot Steve, twee dochters Ayla (19) en Gabby (12), en zoon Jaz (23) met zijn vriendin Laura (23) mochten mee. De eerste vakantie met de hele familie in het buitenland.

“Wekenlang droomden we van idyllische stranden, prachtige zwembaden en lekkere cocktails.” Zoals beloofd in de brochure. Hotel ‘Brisas del Caribe’ werd er omschreven als een luxueuze uitvalsbasis in de populaire badplaats Baradero.

Na een lange en uitputtende reis kwam het gezin op hun bestemming aan. “Het hotel was compleet in verval”, zegt Gayle. “Ik barstte in tranen uit. Ik kon echt niet geloven hoe erg het was.” In hun kamer lagen elektriciteitsdraden open en bloot. Vuile handdoeken van de vorige gasten slingerden nog rond. Alles in het hotel was aan het afbrokkelen.”

“Degoutant”

“Op het zwembad dobberde een groenachtig schuim en eromheen stonden vernielde strandbedden. De toiletten aan het zwembad waren smerig.”

En net toen ze dachten dat het niet meer erger kon, kreeg de hele familie te kampen met maagproblemen.

Al op de eerste dag van hun verblijf, vorige zomer, stapte Gayle met een bundel klachten naar reisagentschap ‘The Holiday Place’. Ze wilde van hotel veranderen, maar dat lukte niet. “Elders zou het niet beter zijn”, klonk het. Hoewel haar vakantie vorige zomer plaatsvond, kreeg ze pas recent een commerciële geste aangeboden: een voucher van 110 euro voor een volgende vakantie bij hetzelfde reisagentschap. “Degoutant”, zegt Gayle. Daarop plaatste ze haar verhaal op sociale media.

Tripadvisor

Op Tripadvisor krijgt het bewuste hotel op basis van 4.412 beoordelingen een score van 3,5/5. Er zitten ook 1.125 Nederlandstalige beoordelingen bij. Blijkbaar heeft het hotel zowel gerenoveerde kamers als verouderde kamers. Enkele commentaren zijn verre van lovend. “Ontzettend slecht hotel. Vieze kamers. Schimmel in de douche”, zegt iemand. Over het personeel lijkt men wel tevreden. “Deze zijn super vriendelijk”, klinkt het. En, “ter compensatie (voor de kamer) kregen wij een fles rum.”

Bekijk ook:

Cuba viert 60ste verjaardag van einde van de revolutie aan graf van Fidel Castro.