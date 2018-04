Droomreis wordt nachtmerrie: Natasha 'valt' van cruiseschip en sterft, maar nu blijkt het geen ongeval te zijn Karen Van Eyken

16 april 2018

17u57

Bron: The Australian, News.com.au, The Sun 0 Wat een droomcruise had moeten worden, is uitgedraaid op een vreselijke nachtmerrie voor een Australisch gezin. Volgens de eerste berichten viel Natasha Schofield van het P&O-cruiseschip 'Pacific Dawn' en verdronk in zee ten westen van Nieuw-Caledonië. Maar nu blijkt de vrouw in het water te zijn gesprongen voor de ogen van haar man.

De 47-jarige vrouw was aan boord samen met haar man, hun twee dochters en zoon (tussen 12 en 16 jaar oud). Het vreselijke incident speelde zich vorige donderdag af. Natasha had net met haar man gedineerd en stond nadien met hem op het dek toen ze haar dood tegemoet sprong.

"Haar echtgenoot stond vlak naast haar toen het gebeurde", verklaarde de Australische politie-inspecteur Rob Graham. "Dit was geen ongeval, laten we daar eerlijk in zijn." Eerdere berichten als zou de vrouw door een golf meegesleurd zijn, klopten dus niet. De vrouw viel veertig meter naar beneden. Haar man sloeg onmiddellijk alarm en het schip maakte direct rechtsomkeer. Een zoekactie leverde niets op. Haar lichaam werd niet gevonden. Vrijdagmorgen werden alle zoekacties gestaakt.

Bewakingscamera

Een bewakingscamera van de 'Pacific Dawn' registreerde het verschrikkelijke voorval. "Wat ik zag, was een liefhebbend echtpaar op het bovendek van het cruiseschip", aldus Rob Graham. "Ze leunden beiden op de balustrade toen de vrouw opzettelijk twee stappen achteruit zette en zichzelf vervolgens in zee wierp. Haar echtgenoot probeerde haar nog tevergeefs vast te grijpen aan haar benen maar ze viel naar beneden." Volgens de inspecteur waren de kinderen niet in de buurt toen het gebeurde. De man van Natasha stuikte in elkaar na het schokkende incident.

Volgens een goede vriend, Damon Smith, was Natasha 24 uur voorafgaand aan het voorval niet zichzelf. "Haar echtgenoot zei dat ze zich anders gedroeg dan normaal maar ze verzekerde hem dat alles oké was", schreef Smith op Facebook.

"Tash zou nooit opzettelijk haar man of kinderen, haar familie of vrienden kwetsen - alles wat er op dat schip is gebeurd, is het tegenovergestelde van wat ze ooit zou gewild hebben - dus ik concludeer dat ze zich erg plots heel wanhopig moet hebben gevoeld door donkere gedachten."

"Het is een tragisch einde voor wat een fantastische droomreis had moeten zijn. De drie kinderen zullen hun moeder nooit meer weerzien, verklaarde inspecteur Graham uit Queensland.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan daarvoor terecht bij de zelfmoordlijn op het telefoonnummer 1813 of via zelfmoord1813.be