Droomreis naar Mexico eindigt in horror voor toeriste: “Na crash met quad eigen arm ambulance ingedragen” Tom Tates

04 oktober 2019

20u40

Bron: AD.nl 0 De Britse Chelsea Vella (26) heeft op de geldinzamelingssite GoFundMe een wel heel schokkend verhaal gedeeld. Ze zamelt geld in voor de aankoop van een peperdure armprothese. Vella verloor naar eigen zeggen vorige maand haar rechterarm tijdens een ernstig ongeluk met een quad (een vierwielige motorfiets) in de Mexicaanse kustplaats Puerto Vallarte. “Na de crash heb ik mijn eigen arm de ambulance in gedragen.”

Vella en haar vriend hadden het voertuig gehuurd om door een ruig terrein te crossen, aldus de Britse. Door de modderige ondergrond begon de quad te slippen, waarna Chelseas partner de macht over het stuur verloor. Toen het voertuig over de kop ging, belandde het op de rechterarm van Chelsea. “Wat ik me nog herinner, is dat mijn arm alleen nog met een strook huid aan mijn lichaam vastzat”, deelt de jonge vrouw op de geldinzamelingspagina.

Nadat de ambulance was gearriveerd, liep Chelsea er “zo goed en zo kwaad als het ging” naartoe. “Ik was in shock en kon nog wel lopen. Later hoorde ik dat ik die afgerukte arm zelf heb ondersteund met mijn goede arm.” In de ambulance voelde ze het gevoel van leven uit zich wegtrekken. “De verplegers gaven me een spuitje waardoor ik wakker bleef. Mijn vriend heeft mijn shirt uitgetrokken en daar een knelverband van gemaakt om mijn arm af te binden. Achteraf zeiden de artsen dat die handeling van hem waarschijnlijk mijn leven heeft gered.”

Dingen doen met mijn linkerarm of -hand, zoals schrijven, is zo goed als onmogelijk Chelsea Vella

Chirurgen zijn volgens Vella, in het dagelijks leven cipier in een gevangenis en thuiskapster, uren bezig geweest om de verminkte arm te redden. Dat lukte uiteindelijk niet, omdat de vrouw door bloedverlies een hartstilstand kreeg en stopte met ademen. “Toen besloten de artsen de arm toch maar te amputeren.”

Schrijven

De jonge vrouw is inmiddels weer in haar thuisland en heeft, zo stelt ze, het gevoel dat ze alles opnieuw moet leren. “Ik kan bijna niks meer en ben ook nog eens van nature rechts. Dingen doen met mijn linkerarm of -hand, zoals schrijven, is zo goed als onmogelijk.” Haar zus Sabiha heeft haar geholpen met het starten van de geldinzamelingsactie.

Zij schrijft dat ze voor Chelsea “de allerbeste armprothese ooit” zoekt. “Alleen op die manier kan ze de draad van haar leven misschien weer oppakken.” Chelsea zelf meent dat haar leven na de crash “een drama” is geworden. “Iedereen staart me aan met die rare stomp. Dus ik wil snel een kunstarm.”

De actie lijkt aardig te lukken. Van het doelbedrag van omgerekend 13.500 euro is in korte tijd al bijna 8.000 euro opgehaald. Het regent op de site reacties op Chelseas trieste verhaal. Veel mensen wensen haar een spoedig herstel toe en hopen dat de geavanceerde kunstarm op korte termijn realiteit voor haar zal worden. De vrouw krijgt van haar zorgverzekering alleen een standaardarm vergoed, maar daar neemt ze geen genoegen mee.