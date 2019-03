Droom pasgetrouwd koppel spatte vrijdag in Christchurch meedogenloos uiteen jv

18 maart 2019

17u55

Bron: CNN 0 Abdul Nazer (34) en zijn vrouw Ansi Alibava (25), uit India, hadden het mooi uitgekiend. Ze verhuisden naar Nieuw-Zeeland om er genoeg geld te verdienen en zich daarna definitief te settelen in het Indiase Kerala. De moskeeschutter besliste er anders over. Hij schoot Alibava dood, en ook de droom van het pasgetrouwde stel.

In 2017 waren Abdul Nazer en Ansi Alibava getrouwd. Een gearrangeerd huwelijk, maar volgens vrienden waren de twee echt verliefd op elkaar. Vorig jaar hadden ze geld geleend om naar Nieuw-Zeeland te kunnen verhuizen. Zij wou er een masterdiploma halen, hij ging rekken vullen in een plaatselijke supermarkt. Drie weken geleden rondde ze haar studies aan de universiteit succesvol af. Sneller dan haar klasgenoten, omdat ze tijdens de zomervakantie hard had doorgewerkt. Haar proffen waren vol lof over haar.

Alibava hoopte om met haar diploma een goedbetaalde job vast te krijgen in hun tijdelijke thuisland. Ze zouden er enkele jaren blijven wonen en werken, om dan terug te keren naar India. Maar vrijdag veranderde alles. Nazer en Alibava waren allebei in de Al Noor-moskee, toen terrorist Brenton Tarrant daar toesloeg. “Net voor het hoofdgebed hoorde ik een knal”, vertelt Nazer aan CNN. “Ik dacht dat kinderen buiten een ballon hadden laten knappen.” Daarna hoorde hij het geratel van een automatisch machinegeweer. Zo’n 300 biddende moslims probeerden de moskee te verlaten.

Nazer kon ontsnappen langs een nooduitgang, nadat iemand het glas had ingeslagen. Maar niet iedereen had dat geluk. Hij rende naar een huis in de buurt om de hulpdiensten te bellen. Daarna keerde hij terug naar de moskee om zijn vrouw te zoeken. Die had hij niet meer gezien sinds ze elk aan een kant van de moskee - mannen en vrouwen bidden apart - hadden plaatsgenomen.

Nazer zag bebloede lijken en gewonden op de straat liggen. Hij merkte toen ook het levenloze lichaam van zijn echtgenote op, met haar gezicht naar de grond. “Ik liep naar haar toe, maar een politieman hield me tegen en zei dat ik daar weg moest”, vertelt Nazer. Pas zaterdagavond, meer dan 24 uur na de moordende raid van de extreemrechtse terrorist, kreeg Nazer de bevestiging dat Alibava bij de 50 dodelijke slachtoffers was. Tot dan was hij blijven hopen.

Nazer wil zijn overleden echtgenote laten repatriëren, zodat ze bij haar mama en broer in Kerala kan zijn. Haar vader stierf enkele jaren geleden. Er werd een schenkingspagina opgezet. De teller staat al op bijna 11.000 euro.

Zelf weet Nazer nog niet wat de toekomst zal brengen, maar hij wil wel in Christchurch blijven. Daar bracht hij het grootste gedeelte van zijn huwelijk met Ansi door. “Ze had nog zo veel dromen”, zegt hij, kapot van verdriet.