Droom Europese federalisten krijgt knauw: parlement ziet Europese kieskring niet zitten TT

07 februari 2018

15u10

Bron: Belga, ANP 0 Bij de Europese verkiezingen niet enkel stemmen op Belgen, maar ook op Fransen, Polen of Grieken? Het is de droom van Europese federalisten als Guy Verhofstadt. Maar een meerderheid van het Europees Parlement vindt dat zelf geen goed idee en schoof vanmiddag een voorstel voor de invoering van een Europese kieskring van tafel.

De 751 Europarlementsleden stemden in Straatsburg over de zetelverdeling in hun halfrond na de Europese verkiezingen van volgend jaar, wanneer als gevolg van de brexit de 73 Britse zetels vacant zijn.

Het parlement wil 27 van die zitjes verdelen onder de veertien lidstaten die momenteel op basis van hun bevolkingsaantal ondervertegenwoordigd zijn in Straatsburg. Zo krijgen Frankrijk en Spanje er elk vijf volksvertegenwoordigers bij, Nederland en Italië elk drie. België behoudt zijn 21 zetels.

De overige 46 Britse zetels worden voorlopig niet verdeeld. Een voorstel om een deel van die zitjes te reserveren voor volksvertegenwoordigers die verkozen worden op transnationale kieslijsten haalde de finish niet. Voortrekkers als liberaal fractieleider Guy Verhofstadt betoogden dat die lijsten de band tussen burger en Europa zouden versterken, maar stuitten op verzet van de Europese Volkspartij.

Het parlement beslist niet alleen over de samenstelling ervan en moet nu met de lidstaten in onderhandeling.

Spitzenkandidaten

De EVP zet wel haar volle gewicht wel achter het concept van 'Spitzenkandidaten', waarbij de Europese partijen in de verkiezingscampagne een kandidaat voor het Commissievoorzitterschap voordragen. Zo sleepte EVP-kandidaat Jean-Claude Juncker vijf jaar geleden de functie in de wacht. "Wij zullen ook ditmaal niemand anders dan een Spitzenkandidat aanvaarden", verzekerde EVP-fractieleider Manfred Weber.

Het parlement schaarde zich achter een resolutie in die zin.

Zo dreigt een machtsstrijd met de Europese regeringsleiders, die zich op 23 februari over de Europese verkiezingen buigen. Verscheidene leiders, die volgens het Europese verdrag het voorrecht hebben om de baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor te dragen, voelen immers weinig voor een herhaling van een benoeming via 'spitzenkandidaten'. Vroeger onderhandelden de EU-leiders maandenlang in achterkamertjes over wie de topbaan kreeg.

"Het systeem met de Spitzenkandidaten is een mijlpaal voor een democratischer en politieker Europa", zei parlementsvoorzitter Antonio Tajani na afloop van de stemming. "We moeten daar niet vanaf. We moeten Europa en de instellingen dichter bij de burgers brengen, en ze betrekken bij de besluiten die hun toekomst meebepalen."