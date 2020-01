Droogte teistert Thailand, premier roept op om “alle kranen dicht te draaien” ttr

07 januari 2020

17u07

Bron: Reuters 2 De Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft de inwoners in het noorden en het centrum van het land opgeroepen om zo weinig mogelijk water te gebruiken. Het droge seizoen start er in november en duurt doorgaans tot april, maar de autoriteiten vrezen dat het nu tot juni zou kunnen duren vooraleer het begint te regen.

“Iedereen moet helpen om water te sparen. Draai alle kranen dicht. Gebruik minder water”, zei de Thaise premier vandaag tijdens een persconferentie. “Sta een minuut minder lang onder de douche en poets minder lang je tanden.” De premier vroeg ook aan boeren in sommige provincies om geen rijst te telen waarvoor een enorme hoeveelheid water nodig is.

In het Zuidoost-Aziatische land zal de aanhoudende droogte volgens experts veel langer duren dan verwacht. Het droge seizoen in Thailand duurt normaliter van november tot april. Het ziet er echter naar uit dat het nu tot juni zal duren. De noodtoestand is al afgekondigd in veertien landelijke provincies in het centrum, noorden en noordoosten van het land.

De regering gaf vandaag toestemming om te boren naar nieuwe waterputten en nieuwe waterleidingen aan te leggen.

