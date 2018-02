Droogte in Zuid-Afrika officieel uitgeroepen tot nationale ramp TTR

Bron: Belga 0 Het afsluiten van de watertoevoer in de Zuid-Afrikaanse metropool Kaapstad zou volgens de huidige situatie pas in juni kunnen gebeuren. De als "het Uur U" omschreven afsluiting kon wegens het mindere waterverbruik door de landbouw en de bevolking van 11 mei naar 4 juni uitgesteld worden, verklaarde het stadsbestuur vandaag.

In januari was 21 april nog als "de dag van de waarheid" voorspeld. De Zuid-Afrikaanse regering riep inmiddels de al drie jaar aanhoudende droogte uit tot nationale ramp. Daarmee kan de regering een actievere rol spelen bij de bestrijding van de gevolgen van de droogte.

Dalend waterverbruik

De premier van de provincie West-Kaap, Helen Zille, waarschuwde dat het gevaar op een waterafsluiting blijft bestaan. "We zullen nog maanden zuinig met water moeten omspringen om het 'Uur U' te voorkomen". De drinkwaterreservoirs van Kaapstad zijn door de jarenlange droogte bijna leeg.

Het dagelijkse waterverbruik in de stad is volgens de autoriteiten vorige week naar 526 miljoen liter per dag gedaald, in dezelfde periode vorig jaar bedroeg dat nog 830 miljoen liter per dag. De stad gaat ervan uit dat het afsluiten van de watertoevoer ook bij een aanhoudende droogte kan vermeden worden, als het dagelijks verbruik naar 450 miljoen liter daalt.

Maatregels

De bevolking mag niet meer dan 50 liter zoet water per dag verbruiken - dat dient voor drinken, douchen, poetsen, koken en toilet. In België ligt het dagelijks verbruik bij ongeveer 110 liter per persoon.

Indien het toch tot "het Uur U" komt, zal de watertoevoer afgesloten worden en krijgen de 4,5 miljoen inwoners per dag nog slechts 25 liter. Het water moeten ze aan 200 verdeelcentra onder toezicht van militairen en politie afhalen. De 25 liter geldt internationaal als het noodzakelijke minimum voor hygiëne en gezondheid.

Het stadsbestuur beveelt zijn burgers bijvoorbeeld aan hoogstens twee minuten te douchen. Voor een toiletspoeling kan al gebruikt water van de douche of de wasmachine aangewend worden. Vakantiegangers worden in de hotels aangespoord zo weinig mogelijk water te verbruiken.