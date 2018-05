Dronken YouTuber vliegt in de cel nadat hij bezoekers in Disneyland waarschuwt voor 'dolle schutter' kg

31 mei 2018

11u29

Bron: CNET 1 Een flauwe grap veroorzaakte een golf van paniek in het Amerikaanse Disney World in Florida. Een 22-jarige vlogger ging er iets na middernacht rond om gasten te waarschuwen voor een actieve schutter in het resort. Achteraf bleek het hele verhaal nep: naar eigen zeggen wilde de jongeman de reacties van mensen vastleggen om in een YouTube-video te gebruiken. De man werd opgepakt.

Je hoort wel vaker over YouTube-grappen die uit de hand lopen, zoals de man die zijn hond de Hitlergroet aanleerde of de grapjas die mensen water in het gezicht gooide na een reeks van ernstige zuuraanvallen. Maar het ‘experiment’ van YouTuber Dillion Burch is volgens sommigen wel heel erg misplaatst, gezien de recente gebeurtenissen.

De twintiger klampte ‘s nachts hotelgasten aan in Disney World en vertelde hen dat ze zich zo snel mogelijk uit de voeten moesten maken omdat er een actieve schutter ronddoolde in het resort. Daarna verklaarde Burch hen dat het ging om een grap. Hij wilde hun reacties filmen voor een “schoolproject”, klonk het.

De mop zorgde ervoor dat het resort tijdelijk werd afgesloten en de politie werd opgetrommeld. Volgens getuigen zou Burch zijn gevlucht toen hij de blauwe zwaailichten zag verschijnen. De student verstopte zich in de struiken rond het hotel, maar moest zich overgeven wanneer de agenten hem omsingelden. Hij kroop op handen en voeten uit de bosjes.

YouTube stunt at Disney resort lands Arizona man in jail https://t.co/VoZqP89px1 pic.twitter.com/ngLcuQEBXW Orlando Sentinel(@ orlandosentinel) link

Drie dagen cel

Aan de politie verklaarde Burch dat de grap een "sociaal experiment" was voor zijn YouTube-kanaal, volgens omstaanders. Uit het politierapport blijkt dat de student dronken was. Agenten vonden ook nog een biertje in zijn rugzak.

Ook de rechter kon niet lachen met de grap. Burch werd veroordeeld voor het verstoren van de openbare orde, en zat drie dagen vast in een cel. Hij werd ook geband uit alle Disney-parken.