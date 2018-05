Dronken vrouw veroorzaakt dodelijk ongeval en lacht breeduit op 'mug shot' mvdb

17 mei 2018

22u14

Bron: Villages News 6 Een Amerikaanse automobiliste die in dronken toestand een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij een 60-jarige vrouw het leven liet, staat breeduit te lachen op haar arrestatiefoto, het zogenoemde 'mug shot'. De kinderen van de omgekomen vrouw reageren verbolgen.

Agenette Marie Welk (44) reed op donderdag 10 mei net voor het middaguur vanachter in op een Hyundai op een weg nabij de stad Ocala (Florida). De Hyundai werd bestuurd door de achttienjarige jonge vrouw Shiyanne Kroll. Haar moeder Sandra Clarkson zat op de passagiersstoel. Door de impact van de klap vloog de personenwagen tegen de aanhanger van een vrachtwagen.

Moeder en dochter zaten gedeeltelijk geklemd. Dochter Shiyanne raakte lichtgewond. Haar moeder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Clarkson liep door de crash een beroerte op die een verlamming veroorzaakte. Artsen verklaarden haar hersendood en haalden haar maandag van het beademingstoestel. Ze had de dag voor het ongeluk net haar zestigste verjaardag gevierd.

1,72 promille

Welk zat achter het stuur van een Chevrolet Avalanche, een zware pick-uptruck. De toegesnelde agenten merkten duidelijke tekenen van dronkenschap en lieten haar blazen. De test wees uit dat ze 1,72 promille alcohol in het bloed had, meer dan het dubbele dan wat toegelaten is in Florida. De vrouw verklaarde dat haar smartphone op de autovloer was gevallen. Ze probeerde die al rijdend vast te grijpen. De opgepakte vrouw werd naar de gevangenis gebracht waar ze poseerde voor de bewuste foto. Ze mocht beschikken na het betalen van een borgtocht van 10.000 dollar.

Doodslag

De openbare aanklager wil nu de oorspronkelijke aanklachten voor rijden onder invloed verzwaren tot doodslag. Shiyanne Kroll en haar zus walgen van het 'mug shot'. "Dit toont aan dat ze geen spijt heeft van haar daden. Ik hoop dat de rechter de foto ziet. Welk heeft onze levens voorgoed verwoest." Waarom de vrouw het nodig vond om te glimlachen op de foto, is nog niet bekend.