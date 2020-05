Dronken vijveruitbater schiet zeven vissers dood in Oekraïne JOBR

22 mei 2020

14u31

Bron: DPA, AFP 0 In Oekraïne heeft de uitbater van een visvijver na een ruzie zeven vissers die op zijn terrein overnachtten doodgeschoten met een jachtgeweer. De zwaar dronken man ging na middernacht achter de groep vissers aan. Dat deelde de politie van de regio Zjytomyr vrijdag mee.

Eerder op de avond had de man ruzie gehad met een deel van de groep, waarop hij zijn geweer ging halen en hen doodschoot. Hij doodde ook andere vissers die naast hen lagen te slapen. Een iemand van de groep van acht vissers kon ontkomen en verwittigde de politie. Volgens lokale media zouden de slachtoffers tussen 30 en 50 jaar oud zijn, en in het verleden in het oosten van Oekraïne gevochten hebben tegen de pro-Russische separatisten.

De dronken schutter riskeert een levenslange gevangenisstraf. Overmatig alcoholgebruik en dronken geweld komen vaak voor in Oekraïne, maar dodelijke schietpartijen zijn zeldzaam.