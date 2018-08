Dronken vader kruipt met dochters 's nachts in gocart en crasht: 4-jarige komt om mvdb

Een vierjarig meisje is in de nacht van dinsdag op woensdag in Detroit om het leven gekomen bij een ongeval met een gemotoriseerde gocart. Haar vader (29) zat dronken achter het stuur en botste met het voertuig tegen een geparkeerde wagen. Zijn andere dochter (5) was eveneens inzittende en liep niet-levensbedreigende verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond drie uur 's nachts in een westelijke wijk van de Amerikaanse grootstad. De gocart werd enige tijd later gevonden in de voortuin van een nabijgelegen woning. De gocart was uitgerust voor een persoon en beschikte noch over een veiligheidsgordel noch over verlichting.



Vader Ollante Arvell Young raakte zelf lichtgewond. Hij wordt beschuldigd van rijden onder invloed, het veroorzaken van een dodelijk ongeval in dronken toestand en twee aanklachten inzake kindermishandeling. Hij zit in de cel en verschijnt binnenkort voor het eerst voor de rechter. Of hij de eigenaar van de gocart is, dan wel het voertuig leende, is niet bekend. Het is evenmin duidelijk waarom hij midden in de nacht met zijn dochters ging rijden.