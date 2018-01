Dronken vader dwingt zoontjes om van tweede verdieping te springen

Karen Van Eyken

13u52

Bron: Focus

thinkstock

In Spenge in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft zich een vreselijk familiedrama afgespeeld op oudejaarsavond. Volgens de politie heeft een man die zwaar onder invloed was, zijn beide kinderen gedwongen om uit het venster van de tweede verdieping van hun ouderlijke woning te springen.