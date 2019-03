Dronken Slowaak gaat er vandoor met stembus HR

16 maart 2019

23u59

Bron: Belga 0 Het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Slowakije is zaterdagavond vertraagd door een bizar incident. In een kieslokaal in het Oost-Slowaakse dorp Medzany pakte een zo te zien dronken man de kartonnen stembus op en ging ermee vandoor. De doos raakte daardoor beschadigd.

Om na te gaan of er misschien stembriefjes waren verdwenen, onderbrak de politie de kiesprocedure in het pand gedurende 1 uur en 16 minuten. De verloren tijd moest later worden ingehaald. De nationale kiesraad liet daarop weten de de eerste resultaten pas na 23.16 uur waren te verwachten in plaats van 22 uur, zoals de bedoeling was. In een ander stembureau ontstond enig oponthoud door technische problemen.

Volgens de laatste peiling maakt de liberale advocate Zuzana Caputova een goede kans de eerste vrouwelijke president te worden van Slowakije. Haar belangrijkste rivaal is de partijloze, maar door de regerende sociaaldemocraten genomineerde EU-commissaris Maros Sefcovic. In zijn plaats kan ook de rechts-populist Stefan Harabin doorgaan naar de finale op 30 maart.