Dronken piloot American Airlines net voor opstijgen uit vliegtuig gehaald LH

08 februari 2019

12u53

Bron: USA Today 0 Een piloot van American Airlines is gisteren gearresteerd op verdenking van dronkenschap. Dat gebeurde vlak voor het toestel van de luchthaven van Manchester naar Philadelphia zou vertrekken.

“Even voor 11 uur ontving de politie een melding van een piloot die mogelijk onder invloed van alcohol was op de luchthaven van Manchester”, klonk het in een officiële mededeling van de politie van Groot-Manchester. De vlucht naar Manchester moest normaal opstijgen om vijf na elf. De vlucht werd geannuleerd, waardoor de passagiers moesten overgeboekt worden.

Een 62-jarige man werd opgepakt op verdenking van het uitvoeren van een luchtvaarttaak terwijl hij onder invloed van alcohol was. Het is niet bekend of de persoon de kapitein of de eerste officier van het vliegtuig was. Ook is niet bekendgemaakt hoeveel alcohol de piloot in zijn bloed had.

Excuses

“We zijn op de hoogte gebracht van een incident met een bemanningslid op Manchester Airport. Een werknemer werd vastgehouden en de vlucht, AA735 naar Philadelphia, is geannuleerd", aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. “Veiligheid is onze hoogste prioriteit en onze excuses aan onze klanten voor de verstoring van hun reisplannen. We hebben hen overgeboekt naar alternatieve vluchten.”