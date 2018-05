Dronken passagier vecht erop los in vliegtuig omdat hij geen bier meer krijgt Sven Van Malderen

26 mei 2018

15u35

Bron: Miami Herald 0 Een vechtpartij in volle vlucht? De passagiers van een American Airlines-vlucht wisten amper wat hen overkwam vorige woensdag. En dat allemaal omdat een van de passagiers geen bier meer kreeg...

Het vliegtuig bracht de reizigers van het Caraïbische eiland Saint Croix naar Miami. Toen een steward oordeelde dat Jason Felix genoeg gedronken had, gingen de poppen aan het dansen. "Ga zitten alstublieft. Ik breng je geen bier meer", klonk het. "We landen binnen een uur. Waarom gedraag je je zo? Je hebt al genoeg pintjes gehad."

"Ben je de barman misschien?", riposteerde de amokmaker. "Ja inderdaad", luidde het gevatte antwoord.

Doodsbedreiging

De steward had al een tijd in het snotje dat Felix boven zijn theewater was. Zijn gedrag op het toilet had eerder al te wensen overgelaten. Toen de man hem daarna beleefd naar zijn zitje begeleidde, kreeg hij te horen dat hij een 'janet' was.

De discussie rond de alcohol deed Felix pas echt uit zijn vel springen. Verschillende passagiers probeerden hem te kalmeren, tevergeefs echter. Hij begon luid op de bagagekastjes boven de zetels te slaan en dreigde een van hen te vermoorden. Daarna brak het gevecht uit.

"Hij bleef vloeken en roepen"

Nadat de kemphanen van elkaar gescheiden konden worden, bleef de sfeer gespannen. "Felix bleef de rest van de vlucht op stoelen slaan, vloeken en roepen op andere passagiers. Soms spuwde hij zelfs", vertelt filmer Bill Bolduc.

Toen het vliegtuig eindelijk landde, stonden agenten al paraat om de lastpost in de boeien te slaan. "Het cabinepersoneel heeft de situatie uiterst professioneel opgelost", besluit Bolduc. "Als zij niet kalm gebleven waren, zou het misschien nog meer geëscaleerd zijn. Op een bepaald moment ontstond de discussie of we misschien eerder zouden moeten landen. Maar uiteindelijk hebben we Miami toch gehaald zonder gewonden."