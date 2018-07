Dronken passagier op vlucht richting Turkije veroorzaakt tussenlanding in Duitsland TTR

20 juli 2018

16u29

Wegens een dronken passagier moest een vliegtuig van een niet bij naam genoemde luchtvaartmaatschappij een noodgedwongen tussenlanding maken op de luchthaven van München.

De 38-jarige Ier was onderweg van Belfast naar Dalaman in Turkije, aldus de politie vandaag. Toen het toestel zich boven Londen bevond, begon de passagier amok te maken en viel hij het cabinepersoneel en andere passagiers lastig.

De piloten beslisten dan om een niet geplande tussenlanding te maken in München, waar de zwaar beschonken man in verzekerde bewaring werd genomen. Hij mocht zijn roes uitslapen in een politiecel.