Dronken of rugproblemen? Juncker strompelt naar groepsfoto NAVO-top

12 juli 2018

Was Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gisteravond dronken na afloop van de eerste dag van de NAVO-top in Brussel? Op televisiebeelden is te zien hoe de Luxemburger (63) wankelt en de trapjes voor de groepsfoto niet opkan.