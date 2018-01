Dronken Netanyahu junior brengt zijn vader in verlegenheid TK

Bron: Belga 0 AFP Benjamin Netanyahu en zijn zoon Yair. Een audio-opname met pijnlijke uitlatingen van Yair Netanyahu, zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zorgt in Israël voor enige beroering. Vanmorgen verontschuldigde de 26-jarige zich voor zijn uitspraken, daags nadat de Israëlische televisie de opnames uit 2015 had gepubliceerd.

Op de opname is Yair te horen tijdens een bezoek aan een stripclub in Tel Aviv. In duidelijk benevelde toestand zegt hij tegen de zoon van Kobi Maimon, de eigenaar van gasvelden voor de kust van Israël en de Gazastrook: "Mijn vader heeft voor de jouwe 20 miljard dollar bijeengebracht". Dat is een verwijzing naar hoe premier Netanyahu in 2015, ondanks verzet van de tegenstanders van kartelvorming, een omstreden gasakkoord doordrukte.

In het gesprek zegt Yair verder nog tegen zijn vrienden, de zoon van Maimon en de zoon van de Australische tycoon van het gokwezen Roman Abramov, dat hij voor hen een hoertje heeft geregeld, maar dat hen dat 400 shekel (100 euro) gaat kosten.

"Enkel maar grapjes"

Netanyahu junior verontschuldigde zich voor de "onzin" en de vrouwonvriendelijke woorden die hij onder invloed van alcohol heeft geuit. Zijn uitspraken "weerspiegelen niet de waarden van mijn opvoeding en hetgeen waarin ik geloof", luidde het. Over de gasdeal heeft Yair "enkel maar grapjes gemaakt" want hij "kende de details niet".

Het gezin Netanyahu probeerde gisterenavond de avond af te leiden door zich boos te maken over "de illegaliteit" van de opnames, die bedoeld zijn "om onze naam te besmeuren".

De politieke oppositie in Israël ziet dat even anders. De opnames verhogen het vermoeden van corruptie bij het gasakkoord tussen de bedrijven Tamar en Leviathan, argumenteren zij. De oppositie wil dan ook een onderzoek.

Voor Netanyahu wordt dit stilaan een gewoonte. Tegen de premier lopen al twee onderzoeken wegens corruptie. Ook zoon Yair is niet onbesproken. Hij vecht momenteel voor de rechter een geschil uit met een links georiënteerde organisatie die hij op het internet beschimpte als "radicaal en antizionistisch". Voorts vindt niet iedereen in Israël het kunnen dat Yair op kosten van de belastingbetaler steeds onderweg is met lijfwachten en privé-chauffeurs.

