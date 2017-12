Dronken Nederlandse student met nepwapen bijna neergeschoten door politie ADN

ANP Illustratiebeeld. Een grap van een 21-jarige dronken student met een nepwapen is in het Nederlandse Utrecht met een sisser afgelopen.

Toen opgeroepen agenten hem op straat sommeerden zijn handen omhoog te doen, bewoog hij juist naar zijn broekband, waar hij zijn nepwapen had gestopt. Na nog een waarschuwing, drong de ernst pas tot hem door en deed hij zijn handen omhoog. Net op tijd, want de agenten stonden op het punt om te schieten en dat zou rechtmatig zijn geweest, waarschuwt het Openbaar Ministerie (OM).

Straf schrijven

De student heeft een opmerkelijke 'straf' gekregen: De verdachte moet een paper schrijven waarin hij uitgebreid moet ingaan op de impact die het incident heeft op politiemensen. Als dat klaar is en de aanklager heeft het resultaat goedgekeurd, moet hij de tekst persoonlijk gaan aanbieden aan de betrokken agenten en daarbij zijn "welgemeende'' excuses aanbieden, aldus het OM. Als dat is gebeurd, wordt de zaak geseponeerd. De aanklager besloot tot deze aanpak, omdat de student beseft hoe stom hij is geweest en zich heeft uitgeput in excuses.