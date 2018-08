Dronken Nederlanders gooien tafel van vierde verdieping op auto op Mallorca: "Wij willen dit soort toeristen niet langer op ons eiland!" Casper Naber

07 augustus 2018

12u00

Bron: AD.nl 14 De politie op Mallorca heeft drie Nederlanders gearresteerd die een tafel uit het raam van hun hotelkamer gooiden en daarmee schade veroorzaakten aan een geparkeerde auto. Voor de eigenares van de wagen en veel andere Mallorcanen is de maat vol: "Wij willen dit soort toeristen niet langer op ons eiland!", reageren ze woedend op Facebook.

De arrestanten zijn volgens lokale media Sam P., Ramon O. en Ivo G.. Hun woonplaats wordt niet genoemd, hun leeftijd wel: 21 jaar. De drie werden vrijdagochtend om 3.30 uur opgepakt in hotel Leblon in Palma nadat de receptionist de politie had gebeld. Volgens de man was de tafel van een van de kamers van de vierde verdieping naar beneden gegooid.

Agenten haastten zich naar de vierde verdieping en troffen in kamer 404 de drie Nederlanders aan. Ze waren dronken en in hun kamer ontbrak de tafel. Na de vaststelling van de schade aan het geparkeerde voertuig - een deuk in het dak - en de hoteltafel werden de drie uit het hotel gezet. De politie arresteerde hen daarna omdat ze geen woon- of verblijfplaats op het eiland meer hadden en onvindbaar dreigden te worden voor de rechtszaak.

Geen respect

De eigenares van de beschadigde wagen vond het gedrag van de Nederlandse vakantiegangers zo schandalig dat ze het verhaal op Facebook plaatste. "Dit is mijn nieuwe auto, correct geparkeerd in Arenal, en zo trof ik hem vanmorgen aan", schrijft Miryam Sampol Rodriguez onder een foto waarop een flinke deuk te zien is in het dak van haar metallic grijze voertuig. Onder de ruitenwisser vond de vrouw naar eigen zeggen een briefje van de politie dat de daders opgepakt waren en berecht zullen worden.

Ongeschoolde mensen die denken dat alles moet kunnen en geen respect tonen voor wie hier woont Miryam Sampol Rodriguez

Sampol Rodriguez: "De schuldigen zijn toeristen die het nodig vonden om hotelmeubilair naar beneden te gooien, grappig toch maar niet heus. Dit is het soort toerisme dat we hier krijgen! Ongeschoolde mensen die denken dat alles moet kunnen, die schreeuwen op straat, spullen van balkons gooien en er zelf ook van af springen (balconing) en die geen enkel respect tonen voor de mensen die hier wonen."

"Mensen zoals ik die op 15 minuten rijden van hun werk wonen maar er vaak 45 minuten voor nodig hebben doordat diezelfde toeristen zomaar de straat op lopen en doodleuk in het midden blijven staan zonder te kijken of er auto's aankomen. Je moet ook voorzichtig zijn als je ze een klap geeft want ze zijn vies, staan midden op de dag naakt op balkons om ons hun edele delen te laten zien en behandelen ons alsof we hun ondergeschikten zijn. We moeten hen bovendien dankbaar zijn omdat we zouden verhongeren als ze geen all-inclusive polsbandjes hadden."

Ze staan naakt op balkons, tonen hun geslachtsdelen en behandelen ons alsof we hun ondergeschikten zijn

"Is dit het toerisme dat wij willen? Omdat ik denk dat de Mallorcanen dit niet willen, vraag ik u: deel dit bericht zodat bekend wordt wat wij allemaal moeten verdragen voor iets waar slechts enkelen rijk van worden. Zodat ze zien dat wij dit soort toerisme niet op ons eiland willen."

Reacties

Het bericht werd bijna vijfhonderd keer gedeeld en leverde de gedupeerde autobezitter tientallen steunbetuigingen op. "Wat een klootzakken! Zorg dat ze de schade tot op de laatste cent betalen", reageert iemand. "De schuld ligt bij onze regering die dit soort barbaren met vluchten van een paar euro naar het eiland laat komen", schrijft een ander.

Weer een ander meldt ook een voorbeeld van respectloos gedrag door dronken toeristen. "Toen ik onlangs om een uurtje of zes met mijn dochter naar het strand ging om nog even te genieten van de laatste zonnestralen en rustig wilde lezen, streken straalbezopen Duitsers naast ons neer met de muziek loeihard en eentje die zich uitkleedde. Het wordt steeds erger."

Balconing

De afgelopen weken vielen op Mallorca meerdere doden en gewonden bij het zogenoemde 'balconing'. Daarbij springen jonge - meestal dronken - toeristen van balkon naar balkon of proberen ze van het balkon in het hotelzwembad te springen. Dat gaat vaak mis.

In de gemeente Calvià in het zuidwesten van het eiland kwamen dit jaar al drie toeristen om het leven door een val van een balkon. De autoriteiten van het bij Britten populaire vakantieoord belegden een crisisvergadering. Daarin werd geconcludeerd dat 'binge drinking' (comazuipen) de grote boosdoener is. Er werd afgesproken dat er strengere controles op alcoholreclame komen en meer campagnes tegen alcoholmisbruik in de landen van herkomst van de toeristen.