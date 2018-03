Dronken Nederlander op nippertje gered uit vuilniswagen JM

31 maart 2018

12u13

In Nederland is een dronken Rotterdammer op het nippertje gered uit een vuilniswagen. Na een avondje stappen was de 23-jarige man, slechts gekleed in zijn onderbroek, in Capelle aan den IJssel in een container gekropen. Hij had geen zin meer om verder te lopen en vond er niets beter op dan in de container zijn roes uit te slapen.

Volgens de politie werd de feestvierder wakker toen de container werd opgetild. Net voor de pers van start ging, begon de man luidkeels te roepen. De vuilnismannen ontdekten hem op het nippertje en lieten de hulpdiensten meteen ter plaatse komen. De Rotterdammer kon uiteindelijk ongedeerd uit het voertuig bevrijd worden. Volgens de politie brachten de agenten hem na het voorval meteen naar huis.