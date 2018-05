Dronken man sleept hond kilometers mee, vastgebonden achter trike ADN

07 mei 2018

12u05

Bron: ANP, Politie 0 Een 58-jarige Nederlander uit Hoogerheide is opgepakt omdat hij een hond kilometers lang had meegesleept achter zijn driewielig voertuig (trike). De man zou tijdens zijn rit ook nog twee auto’s beschadigd hebben. Omstanders zagen hoe de poten en het lijf van de hond over de grond sleepten en omsingelden de bestuurder.

De man had de hond gisteren achteraan vastgebonden aan zijn trike en is vermoedelijk van Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden. De politie kon hem klissen dankzij de hulp van toevallige omstanders. Zij hadden de man eerder al aangesproken op zijn gedrag, maar zonder effect. Op een kruispunt omsingelden ze hem en zo kon hij niet veel later ingerekend worden door de opgetrommelde politie. De man had bijna vier keer zoveel gedronken als toegestaan.

De hond is in beslag genomen en naar een dierenarts gebracht. Volgens agenten is het nog maar de vraag of de hond het overleeft. Ook de trike is in beslag genomen. De Nederlander is gearresteerd voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, overtreding van de dierenwelzijnswet en het verlaten van een plaats ongeval.