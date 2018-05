Dronken man sleept hond kilometers mee, vastgebonden achter trike: "Misselijkmakend" ADN Erik Luiten

07 mei 2018

12u05

Bron: ANP, Politie, AD.nl 1702 Een 58-jarige Nederlander uit Hoogerheide is opgepakt omdat hij een hond kilometers lang had meegesleept achter zijn driewielig voertuig (trike). De man zou tijdens zijn rit ook nog twee auto’s beschadigd hebben. Omstanders zagen hoe de poten en het lijf van de hond over de grond sleepten en omsingelden de bestuurder.

De man had de hond gisteren achteraan vastgebonden aan zijn trike en is vermoedelijk van Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden. De politie kon hem klissen dankzij de hulp van toevallige omstanders. Zij hadden de man eerder al aangesproken op zijn gedrag, maar zonder effect. Op een kruispunt omsingelden ze hem en zo kon hij niet veel later ingerekend worden door de opgetrommelde politie. De man had bijna vier keer zoveel gedronken als toegestaan.

De hond is in beslag genomen en naar een dierenarts gebracht. Volgens agenten is het nog maar de vraag of de hond het overleeft. Ook de trike is in beslag genomen. De Nederlander is gearresteerd voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, overtreding van de dierenwelzijnswet en het verlaten van een plaats ongeval.

Helper getuigt

Peter Spierings (58) uit Bergen op Zoom zat tv te kijken toen hij plots vanuit zijn raam de driewieler zag, en daarachter iets wat hem ongelofelijk misselijk maakte: een hond die over de straat werd meegesleurd, in een hondentuigje, met een touw om zijn nek. "Dat zal niet snel van mijn netvlies verdwijnen", zegt de Nederlander. De trike was voor zijn huis gestopt, omdat twee auto's hem van de weg hadden gedrukt. De bestuurders van die wagens hadden het ook allemaal zien gebeuren en wilden de dronken man doen stoppen. Spierings repte zich uit zijn zetel en liep naar buiten om te helpen. "Ik dacht dat de bestuurder het misschien niet wist en wilde hem duidelijk maken dat zijn hond niet op het zitje zat, maar over de weg werd meegesleept!"

Dat zal niet snel van mijn netvlies verdwijnen.

Machteloos

Het dier, een kruising tussen een Border Collie en Schapendoes, was in totale paniek. Spierings plaatste het beestje voorzichtig op de achterbak van de trike. Daarop wilde hij de bestuurder naar de stoep begeleiden, zodat de hond daar rustig kon losgemaakt worden. Het touw om zijn nek zat immers helemaal in de knoop. Maar in plaats van dat de trikebestuurder naar het voetpad reed, trok die hard op en reed hij weg. "Ik zag de hond van de achterkant afvallen en wéér meegesleurd worden over de weg." Verschrikkelijk moet het er hebben uitgezien, maar Spierings en de twee automobilisten die het zagen, stonden machteloos.

Ik zag de hond van de achterkant afvallen en wéér meegesleurd worden over de weg.

Gejank

De auto's probeerden de driewieler nog af te snijden, "maar hij kon behoorlijk goed sturen ondanks zijn dronkenschap''. Een van de auto's reed zichzelf vast op het voetpad. De trike ontglipte door het rode licht, mét hond die nog steeds over de weg schaafde. "Ik hoorde hem in de verte nog janken."

Uiteindelijk kon de dronkaard toch gevat worden. De hond maakt het naar omstandigheden goed, weet Spierings. Het dier is nog altijd bij de dierenarts en wordt daar behandeld.