Dronken man slaat zijn vrouw, dochter slaat alarm door bij 911 pizza te bestellen Sven Van Malderen

23 november 2019

23u44

Bron: NBC News 0 Of ze een pizza kon bestellen? Nee, natuurlijk niet: Tiffany Urban was bij de politie van Ohio beland. Gelukkig begreep de telefonist van dienst snel dat de vrouw wel degelijk het juiste nummer gevormd had. In codetaal kon ze Tim Teneyck duidelijk maken dat zij en haar moeder in gevaar verkeerden.

Op de vrijgegeven audiotape valt te horen hoe snugger Urban de netelige situatie aanpakte. Hieronder vindt u het integrale gesprek.

- Urban: “Ik zou graag een pizza bestellen.” Meteen geeft ze ook haar adres mee.

- Teneyck: “Bel je naar 911 om een pizza te bestellen?”

- Urban: “Ja.”

- Teneyck: “Je hebt naar het verkeerde nummer gebeld.”

- Urban: “Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je snapt het niet.”

- Teneyck: “Ik begrijp het nu. Welk appartement?”

- Urban: “171.”

- Teneyck: “Is die kerel er nog?”

- Urban: “Ja, ik heb een grote pizza nodig.”

- Teneyck: “Moet er medische assistentie komen?”

- Urban: “Nee, met pepperoni.”

- Teneyck: “Oké, we gaan het regelen.”

- Urban: “Bedankt.”

- Teneyck: “Kun je aan de telefoon blijven?”

- Urban: “Nee.”

- Teneyck: “Oké, ze komen eraan.”

Tegen de muur geduwd

De agenten kregen van Teneyck nog de raad mee om geen sirene te gebruiken. In de bewuste flat troffen ze uiteindelijk een ouder koppel en de dochter van de vrouw aan. De man was dronken thuisgekomen en had zijn vriendin een pak slaag gegeven. Het slachtoffer (56) verklaarde onder meer dat Simon Ray Lopez (57) haar hard tegen de muur geduwd had. De dader zit nu vast wegens huiselijk geweld.

Teneyck kreeg de nodige complimenten van zijn rechtstreekse chef. “Dankzij zijn training en ervaring had hij meteen door dat er iets niet pluis was. Wie weet wat er anders gebeurd zou zijn”, stelt Mike Navarre.

“Geen standaardprocedure”

Noch Teneyck, noch Navarre had eerder gehoord van de ‘truc’ met de pizza. “Maar blijkbaar leren organisaties die strijden tegen huiselijk geweld dit soort strategieën aan. Als de telefonist opmerkt dat ze het verkeerde nummer gevormd hebben, moeten ze stellig ‘nee’ antwoorden. Ik ga dit voorbeeld zeker gebruiken om toekomstige medewerkers op te leiden.” In 2015 was al eens een campagne met hetzelfde scenario te zien tijdens de rust van de Super Bowl.

Experts waarschuwen echter dat de spitsvondige techniek ook verkeerd kan uitpakken. “Dit is zeker geen standaardprocedure. Als de dader de codetaal ontrafelt, kan de situatie net gevaarlijker worden.” Bij acuut gevaar wordt aangeraden om stiekem het noodnummer te bellen, de lijn open te laten liggen en op die manier zo veel mogelijk cruciale informatie door te spelen.