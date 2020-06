Dronken man schiet in Estland op motorrijder en voorbijrijdende auto: 2 doden en 3 gewonden AW

07 juni 2020

14u47

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij aan een tankstation in Estland zijn zaterdag twee mensen om het leven gekomen en drie anderen, onder wie twee jonge kinderen, gewond geraakt. De 32-jarige dader opende schijnbaar willekeurig het vuur op de slachtoffers.

De schietpartij vond plaats bij Lihula, een dorpje in het westen van Estland. Een 32-jarige man reed met zijn wagen tegen twee auto's en een muur aan een benzinestation en vluchtte daarna weg. Even daarna opende de verdachte het vuur op een motorrijder, die het ongeval had zien gebeuren en de man was gevolgd. De motorrijder overleed ter plaatse. De verdachte schoot daarna nog op een voorbijrijdende auto. Eén inzittende, een vrouw, overleefde dat niet. De drie andere inzittenden, een man en twee kinderen van 3 en 5 jaar oud, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie kon de verdachte uiteindelijk inrekenen na een klopjacht in een nabijgelegen bos, waarbij hij ook verschillende keren het vuur opende op de agenten. Volgens de politie had hij duidelijk gedronken. De man zou in het bezit geweest zijn van een geldige wapenvergunning. Zijn motief is niet bekend.



De Estse premier Jüri Ratas spreekt van een "tragisch incident". "Dit maakt mij onbeschrijfelijk triest", schreef hij zondag op zijn Facebookpagina.



