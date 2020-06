Dronken man rijdt in op groep mensen in Duitsland: één dode en zes gewonden ADN

14 juni 2020

13u24

Bron: Belga 0 In het zuidwesten van Duitsland heeft een dronken man een dodelijk ongeval veroorzaakt. Er vielen één dode en zes gewonden. Dat melden Duitse media zondag.

Het ongeval vond plaats in de stad Pirmasens, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, vlakbij de Franse grens. Een man reed een eenrichtingstraat in de verkeerde richting in en reed een groep mensen aan die stonden te wachten aan een restaurant.

Een 39-jarige man raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen. Zes andere mensen tussen 30 en 47 jaar oud raakten gewond. De politie pakte de bestuurder op. Het gaat om een 51-jarige man. Volgens de politie had hij vier keer meer alcohol in zijn bloed dan toegestaan.



Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Volgens getuigen zou de man eerder die avond al een ander ongeval hebben veroorzaakt en was hij gevlucht.