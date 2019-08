Dronken man (34) gooit hond van derde etage van een gebouw en krijgt gevangenisstraf tvc

24 augustus 2019

16u36

Bron: ANP, Le Parisien 14 Een rechtbank in de Zuid-Franse stad Montpellier heeft een man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan een voorwaardelijk, omdat hij een hond van de derde etage van een gebouw had gegooid. De 34-jarige man toonde tijdens het proces geen spijt of berouw.

“Ik had veel gedronken en de dag voordien had ik ook veel cocaïne genomen. Ik kan me er niets meer van herinneren”, zo probeerde hij zichzelf te verdedigen in de rechtbank. De rechter toonde echter geen genade. “Deze meneer lijkt me heel gevaarlijk”, zei hij. “Als dit al kan gebeuren wanneer hij onder invloed is, wie kan me dan zeggen dat hij zijn zoontje niet van het balkon zou kunnen gooien?” De man heeft een vierjarig kind waar hij echter geen voogdij over heeft.

Naast de gevangenisstraf heeft de rechter bepaald dat de man nooit meer een huisdier mag bezitten. De dierenbescherming, die zich over de mishandelde Mechelse herder ontfermt, is blij met het vonnis, meldden Franse media.