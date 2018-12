Dronken bestuurder raast politie voorbij met hond tussen zijn benen en loszittend kind aan boord bvb

09 december 2018

12u22

Bron: Belga 6 De Rotterdamse politie heeft een man betrapt die flink onder invloed van alcohol veel te hard reed met een hond tussen zijn benen en een baby die niet veilig in een autostoel zat. Dat meldt het basisteam Oude Maas op Twitter.

De man haalde gisteravond de politie in met een snelheid van 150 kilometer per uur, op een plek waar 100 het maximum is. Toen de politie hem liet stoppen, bleek hij ook nog eens rond te rijden met een hond tussen zijn benen. Ook zat er in de auto een baby bij de moeder op schoot in plaats van in een autostoel.

Een alcoholtest wees uit dat de man ook nog eens een promillage had van circa 1,3. De grens voor een beginnend bestuurder is in Nederland vastgesteld op 0,22 promille. Voor ervaren bestuurders is dat 0,54 promille.

Tegen de man is "uiteraard" proces-verbaal opgemaakt, aldus de politie.

De politie inhalen met een snelheid van 150 km/h, waar 100 is toegestaan, rijden met een hond tussen je benen, een baby bij moeder op schoot ipv in een autostoel en flink onder invloed van alcohol... 🤔 Tegen de bestuurder is uiteraard proces verbaal opgemaakt. ^WE pic.twitter.com/8zeMGAGszM Basisteam Oude Maas(@ POL_OudeMaas) link

Bekijk ook: