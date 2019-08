Dronken Belgische toerist rijdt tegen hotelmuur in Salou mvdb

05 augustus 2019

17u05

Bron: Diari de Tarragona 0 Een Belgische toerist is vanochtend tegen de muur van een hotel in de Spaanse badplaats Salou gereden. Dat meldt de nieuwssite van de Diari de Tarragona. De Belg bleef ongedeerd, niemand anders raakte gewond.

Het ongeval gebeurde luidens de krant om zeven uur vanochtend. De man zat in een gehuurde BMW met Duitse nummerplaat en reed tegen de bakstenen afscheiding van het hotel Cala Font. Het muurtje staat aan de kruising tussen twee wegen .



Een alcoholademtest gaf 0,63 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht als resultaat, wat overeenkomt met 1,45 promille. Da’s bijna drie keer meer dan de toegestane Spaanse limiet van 0,5 promille.



Politieagenten controleerden volgens de regionale krant de papieren van de aanrijder, maar die bleken in orde. Het gehuurde voertuig heeft wel flink wat schade opgelopen. Door de positieve alcoholtest is de strafrechtelijke procedure tegen de bestuurder opgestart.