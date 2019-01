Dronken Belgische bestuurder rijdt in verkeerde richting door Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen KVE

31 januari 2019

20u50

Bron: Belga 0 Een 36-jarige Belg is gisteravond in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden, omdat hij stomdronken, zonder rijbewijs, in een gestolen auto, op de verkeerde rijbaan door de Sluiskiltunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen reed. Dit hebben de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en Omroep Zeeland gemeld. De man moet voor de rechter verschijnen.

Agenten troffen na een tip van een getuige de spookrijder even voor 23.30 uur aan in de Sluiskiltunnel, in de richting van de Westerscheldetunnel. De inwoner uit Eine bleek bijna vier keer meer te hebben gedronken dan is toegestaan, hij blies 800 ug/l. Ook stelden de agenten vast dat de inmiddels zwaar beschadigde auto even tevoren in België was gestolen, de rechterband was verdwenen.

De eigenaresse zal volgens de politie aangifte van diefstal doen. Na een overleg met het Openbaar Ministerie is besloten dat de man een dagvaarding krijgt en dat hij zich moet verantwoorden voor de rechter. De auto is weggetakeld en de Belg is vervolgens vrijgelaten. Hoe hij thuis is gekomen, heeft de politie niet bekendgemaakt, aldus nog de PZC.