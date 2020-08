Dronken Belg maakt brokken in Vlissingen jv

23 augustus 2020

13u37

Bron: ANP 0 Een dronken Belgische automobilist heeft zaterdagavond op een kruising in Vlissingen, in de Nederlandse provincie Zeeland, een ware ravage aangericht. Onder meer twee verkeerslichten moesten eraan geloven. De man uit Froidchapelle (provincie Henegouwen) bleek vijf keer meer alcohol in zijn bloed te hebben dan toegestaan. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

De automobilist botste eerst tegen een verhoging op de weg, vervolgens ramde hij een verkeerslicht voor fietsers, dan reed hij in volle vaart achteruit het fietspad op en haalde een verkeersbord omver en tot slot knalde hij tegen een tweede verkeerslicht. Omstanders haalden de 39-jarige man uit zijn auto om nog meer brokken te voorkomen.

De gealarmeerde politie liet de man ter plaatse een blaastest doen. Daaruit bleek al dat hij te veel op had. Een ademanalyse op het bureau bevestigde dat: hij ademde vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol.



De auto van de Belg was zwaar beschadigd en is weggesleept. De politie nam zijn rijbewijs in, de officier van justitie bepaalt of hij het terugkrijgt.